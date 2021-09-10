深水埗反黑搗2釣魚機賭檔　拘16男女兼發告票

深水埗警區反三合會行動組人員，根據線報及經深入調查後，今日(10日)傍晚約6時展開代號「犁庭掃穴」和「虎撲」的打擊非法賭檔行動，突擊搜查長沙灣道189號及荔枝角道314號2個單位，搗破2個懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲4部釣魚機、6部射擊遊戲機、2部讀卡機、一批遊戲卡及約2,000元現金。

行動中，警員拘捕一名姓張(43歲)本地男負責人及一名姓唐(46歲)本地女負責人，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外，5男7女、1名持有香港身份證泰籍男子及1名持「行街紙」印度籍男子(28至59歲) ，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）遭發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。