Dr.東：凍飲易墮高糖分陷阱　攝取過量或增心血管病風險

冰涼飲品大行其道，飲用者需小心高熱量及高糖分的致肥陷阱！註冊營養師指出，夏天不少市民喜喝凍飲，但冷凍飲品會令人的味蕾不太靈敏，店家往往會放比熱飲較多的糖來刺激飲用者，以一杯冰凍檸檬茶為例，其糖分便比熱檸茶的份量多3至4倍。攝入過多糖份，會令人體重增加，血脂量亦上升，從而增加患心血管病及脂肪肝等風險。

根據食物安全中心定義，成人男子每日需攝取1950至2400卡路里，女子則需攝取1700至1900卡路里；至於糖分方面，世界衞生組織標準，成人每日攝取不超過25克，即不多於5茶匙。

按照上述攝取量，以地道港人飲食習慣來看，超標一點也不難。港式茶餐廳是香港飲食文化的一大特色，其中紅豆冰、香滑奶茶及凍檸茶等更是港人最愛，不過，上述飲品蘊含的熱量卻高達70卡路里以上，糖分亦十分高。註冊營養師黃翠萍分析，以上三杯飲品的熱量分別高達：250、140及70卡路里，糖分則分別：5、3及3.6茶匙。

咖啡亦是都市人至愛，以連鎖店招牌飲品為例，焦糖咖啡沙冰及凍朱古力咖啡的熱量堪稱驚人，前者高達510卡路里，含14茶匙糖；後者則有400卡路里，有7茶匙糖，即約兩碗白飯的熱量。

此外，近年亦流行水果茶，標榜以新鮮水果製成，甚受年輕人歡迎，不過一不注意糖分的攝取量或有損健康。黃翠萍分析，「半糖」以上的水果茶，均超出世界衞生組織建議成人每日攝取量，一杯700毫升的飲品當中，「半糖」及「全糖」的糖分，分別有8.5及17茶匙。黃翠萍指，若每期飲用相關凍飲3至4杯，粗略估計2星期便增重約1磅脂肪，一季夏天過去，最少重8磅。

為了減肥，用沙律代替正餐也是熱門之選，以攝取更多纖維量。不過，減肥人士購買沙律前，也要留意醬汁的選擇，不然便會墮入高脂陷阱。黃翠萍指，常見的凱撒沙律有約300卡路里，有6茶匙油，如果再配以3湯匙日式芝麻醬，有約360卡路里及7茶匙油，如果兩者一齊食用，隨時會卡路里急增。

黃提醒，減肥人士可選擇蒟蒻取代澱粉，因其熱量十分低，且可達到飽足感。想消暑解渴亦可選擇無糖冷泡茶類飲品，例如凍烏龍茶、綠茶，玫瑰花茶等。