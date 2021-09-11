東方日報A1：白田邨火劫　生死淚交纏

石硤尾白田邨昨日凌晨發生懷疑縱火案，大火波及同層單位，釀1死12傷悲劇，當中一名34歲男住客疑爬窗逃生時，失足墮樓不治，父親悲痛不已。事發於凌晨2時許，白田邨13座12樓一單位忽遇祝融，濃煙席捲毗鄰單位，有住客被困，消防到場後在51分鐘將火救熄，期間12人不適，其中一名六旬婦陷昏迷，近千名住客需要疏散。警方追查後，以涉嫌縱火拘捕起火單位的泰裔女戶主及其男友，不排除有人遺下煙蒂釀禍。據悉，涉事單位事發前傳出「燒咗你白田邨都得呀！」等爭執聲，懷疑有人因感情問題惹禍。此外，有男住客逃生時與母親失聯，激動落淚，幸終在人群中尋獲母親，隨即相擁痛哭。

被捕的姓鄭（48歲）泰裔女子，原名Montha，已來港多年，她與前夫一家五口，居於白田邨13座12樓一單位，其後前夫與一對子女遷出，只餘下女戶主與長子。鄭女與被捕的姓陳（39歲）男子為情侶關係，均為無業，他居於石硤尾邨22座。據悉，起火單位近期有男子頻繁進出，亦不時傳出嘈吵聲。有居於男疑犯附近單位的街坊表示，兩人性格衝動，經常因感情問題口角以及滋擾街坊，街坊早有微言，擔心他們會傷及小朋友，亦有好心街坊會向他們捐贈麵包及罐頭等。

消防處助理消防區長余偉明指，處方於昨凌晨2時21分接獲報告，指白田邨一單位發生火警，消防人員於4分鐘後抵達現場。期間，單位火勢迅速蔓延，火舌懷疑燒着雜物，火光從窗外噴出，濃濃黑煙不斷竄升，多名住客酣睡間聞燒焦味驚醒，倉皇摸黑逃生，臉部亦被熏黑。消防其後動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，並調派12輛消防車及44名消防人員，同時架起雲梯向起火單位射水，於51分鐘後將火救熄。

期間，居於起火單位斜對面一名姓李（34歲）男住客，疑因逃避濃煙，生死一刻，情急下爬出窗外晾衣架時失足墮樓，身體嚴重骨折，重創不治。據悉，死者與父親及胞弟等一家四口同住，胞弟因吸入濃煙不適，送院治理，其父聞噩耗後神情哀傷，心情久久不能平復。

消防處消防區長（九龍西）姚本恩稱，消防利用電子碳氫化合物探測器及火警調查犬登樓調查，相信單位內左邊位置起火，火場面積約5米乘8米，暫時未發現有使用助燃劑，惟起火原因有可疑，因火勢有不尋常的擴散。另外，在事發前有住戶發生爭吵，故將案件交給警方調查。

深水埗警區助理指揮官（刑事）警司呂智豪表示，警方經初步調查，昨晨9時許在陳男住所，以涉嫌縱火罪將兩人拘捕。據悉，有閉路電視拍到兩人事後離開起火單位，不排除有人遺下煙蒂釀禍。警方將重點調查火勢迅速蔓延的原因，案件交由深水埗警區重案組跟進。至於深水埗警區軍裝人員聯同西九龍衝鋒隊，在行動中合共疏散931名居民。

火警中另有6男6女（15至83歲）因吸入濃煙不適及受傷，分別被送往瑪嘉烈醫院、明愛醫院及東區醫院治理，其中6人需要留醫，當中一名62歲女子送院時已陷入昏迷情況危殆，另一名男子逃生後在大廈外暈倒，經治理後回復清醒。消防處署理高級救護主任黎康強表示，消防處共派出13輛救護車及45名救護人員，以及輔助醫療急救車、快速應變急救車等車輛到場。消防指出救援中最大困難是收逾20個求助報告，故派出多隊搜救隊進行搜救。並指在救火過程中，沒有遇到水壓問題。

至昨晨8時許，現場仍未解封，約有20名住戶未能返回單位，在樓下接受警方登記，政府化驗所人員亦到場搜證。而民政事務局局長徐英偉亦到場了解情況，當局亦提供物資及食物協助受影響住戶。火警後，起火單位樓上多層單位外牆熏黑，涉事單位事後付之一炬。

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