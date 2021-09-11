許樹昌指Delta變種威力強可1傳8　承認港無法達成免疫屏障

本港近日新冠疫情反覆，Delta變種病毒更殺埋身，身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(11日)在電台節目表示，新冠疫苗「免疫屏障」的概念，應該改為「保護屏障」，因新冠病毒最初出現時，病毒傳播率大約是1傳3，但近月Delta變種病毒肆虐，病毒S蛋白出現變化，較易入侵人體，令患者病毒量增加，病毒傳播率提升至1人傳5至8人。他又指，雖然接種後仍有機會受感染，但能減低重症或死亡風險，因此仍值得接種。

對於港府稱已邀請內地專家商討通關問題，許指專家顧問未有參與討論中港通關的安排，相信主要是由衞生署公共衞生專家提出意見。他認為，兩地雙向通關的條件，包括本地要持續「零確診」，亦要進一步提高新冠疫苗接種率，特別是長者接種比例。

醫管局中央腎科委員會副主席馮加信則表示，長者和高危一族，尤其是腎病病人，更加需要透過接種新冠疫苗有更好保護。他指，明白部分病人會對疫苗有很多懷疑，擔心接種誘發的風險，認為這些概念需要以醫患溝通解決，建議「行得走得」、病情穩定或不太嚴重的長者，可以先嘗試接種。