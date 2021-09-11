警土瓜灣冚百家樂賭檔　拘2主持15賭客兼發禁聚令告票

警方九龍城警區刑事部及特別職務隊一連兩日展開「犁庭掃穴」反罪惡及三合會行動，根據線報及經深入調查後，昨日(10日)傍晚約6時突擊搜查土瓜灣道一工廠大廈單位，搗破1個懷疑非法百家樂賭檔。

行動中，警員拘捕一名姓劉(52歲)的本地男子和一名姓許(50歲)的本地男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

單位內另外6男9女(20歲至65歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。當中14名男女亦涉違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），被發出定額罰款通知書；另外一名52歲女子同時涉嫌「非法入境」被捕。

警方會繼續進行有關執法行動，以打擊三合會的收入來源。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。