長者接種率不足3成　聶德權稱會派人「洗樓」谷針

本港疫苗接種率低企，其中以長者比例尤甚，不少市民擔心打針後出現嚴重副作用甚至死亡。公務員事務局局長聶德權日前強調要重點出擊，調撥資源透過外展接種等不同形式，提高長者接種率。他今早(11日)在電台節目表示，政府的策略是走入社區接觸長者，稍後會在地區展開「洗樓」工作，希望釋除長者對打針的疑慮。

聶表示，整個疫苗接種計劃最弱的一環是長者群組，70歲或以上只有不足3成人接種，政府未來除展開「洗樓」，每一區亦會發起「長者社區疫苗接種日」，在商場、屋邨等地方安排義務醫務人員舉辦疫苗講座，亦有一對一免費諮詢，即場安排長者接種疫苗。

他又指，目前全港有431萬人至少接種首劑新冠疫苗，接種率是64%，距離「應打盡打」的目標仍然很遠，認為須盡快達致7成接種率的階段性目標，才可以逐步恢復正常生活。他稱近日的預約接種人數急跌，除非每日有至少2萬人預約，否則要到下月才會達致7成接種率。

食物及衞生局局長陳肇始亦表示，現時本港只有64%人完成接種第一劑新冠疫苗，近日接種率稍為下跌，所以對今個月底能否達到7成接種率感到戰戰兢兢。她今早出席中大醫院研討會時表示，中大醫院結合教學、非牟利及私營三個元素是創新模式，期待他們日後可為市民提供優質、可負擔及具透明度的醫療服務。她又指，發展智慧型醫院，以及以創新科技為市民做好醫療服務，一直是政府的願景，但政府推行政策時有不少顧慮，進度未必很快，樂見有私營機構帶頭將醫療服務推前。