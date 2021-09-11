兩地專家對接研互通追蹤機制　聶德權憂設健康碼引私隱憂慮

本港已連續21天本地「清零」，受困圍城近2年的港人急切期盼與內地雙向通關，港府日前稱已提出兩地專家對接，討論有序互通，但承認需得到中央政府支持。公務員事務局局長聶德權今早(11日)在電台節目表示，港人應該設身處地思考，內地容許港人入境人士免檢疫往來，一定會考慮香港的疫情風險，包括打針比率、追蹤檢疫的能力、防控力度等。

聶指出，即使疫苗接種率提升，亦不等於入境政策可以立即放寬，形容政府很矛盾及掙扎，又舉例全球不少國家一放寬入境及防疫政策，即使疫苗接種率很高，亦會隨即出現大爆發。

被問到本港推出具追蹤功能的健康碼，是否與內地通關的條件之一，聶表示會持開放態度，由兩地專家去商討採取甚麼方法，去追蹤患者是最有效，但承認健康碼可能會引起個人私隱的憂慮，當局必須加強解說。

身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，可能與內地文化不同，以及香港電話未有實名制等原因，導致未能推行健康碼，他提到新加坡都有推行健康碼，認為如果是旅遊，期間有事可以通報聯絡，港府亦可以考慮推行。