27歲失常女涉禮賓府外企圖縱火　還押小欖精神病院候訊

27歲無業女子涉嫌於前日(9日)下午在禮賓府外企圖點燃一罐能量飲品，且手舞足蹈跳舞及腳踢禮賓府外牆。警員見狀即上前制服她但又疑被其打中面部及大腿，被制服後該女子又拒絕向警員出示身份證。該無業女子今早(11日)被解往東區法院，被控4項企圖縱火及襲警等罪。被告暫毋須答辯，裁判官把案件押後至9月24日再訊，期間提取兩份精神報告，以了解被告是否適合答辯及進行審訊。辯方曾申請保釋，但被裁判官拒絕，被告需還押小欖精神病院。

27歲無業被告尹秀君共被控企圖縱火、在公眾地方作出擾亂秩序行為、襲警及未有出示身份證4罪。控罪指被告於今年9月9日在禮賓府外無合理辯解企圖縱火損壞禮賓府、叫囂及用腳踢禮賓府外牆。控罪又指被告於同日同地襲擊一名女警及拒絕警方要求出示身份證。

據悉，控方指稱當日下午禮賓府內的警員透過閉路電視見到被告在禮賓府外意圖用火機點燃一罐粉紅色能量飲品，且手舞足蹈跳舞及踢禮賓府外牆，不過被告最終未能點着該罐飲品。警員其後到禮賓府外制服被告，期間被告曾反抗並打中其中一名女警的臉及大腿。最終警員成功制服被告，但被告拒絕出示身份證，並在警誡下保持緘默。警方事後檢取該罐能量飲品，發現內有少量液體，應為殘餘的飲品，罐內亦有4個燒完的煙頭、罐上塞有沾有香油的紙巾。