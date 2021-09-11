黑幫介入屯門露天停車場賣地糾紛　警嚴厲執法拘5男子

警方屯門警區反三合會行動組經深入調查及情報分析，發現有三合會成員插手介入區內一宗土地買賣糾紛，於前日(9日)展開拘捕行動，成功在九龍及新界各區以涉嫌「以三合會人士身份行事」拘捕5名本地男子(28至59歲)，部分人相信有黑幫背景。

屯門警區反三合會行動組梁冠灝督察指，警方於本月初接獲事主報案，指自己與人在屯門區一處露天停車場土地買賣發生糾紛，期間有人懷疑召集人馬，並試圖以人手及小型機器挖掘停車場土地。事主擔心情況惡化，並影響停車場日後運作，於是報警求助，惟警員到場時現場人馬已四散離去。

警方屯門警區反三合會行動組接手調查，並向報案人了解事件來龍去脈後，相信有人透過利用三合會勢力干預上址停車場的土地買賣、土地租賃以及經營所得利潤。反黑組探員在行動中檢獲一批電話及衣物，正展開進一步調查，不排除有更多人被捕。

梁強調，打擊三合會及有組織犯罪集團及相關既非法活動，係警隊既首要行動項目之一，警方會繼續以情報主導既方式，打擊三合會活動同收入來源，並譴責有人嘗試使用暴力或非法手段去介入土地買賣或使用，警方將追查到底，將犯罪人士繩之於法。