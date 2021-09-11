組織設生涯規劃助青年尋出路　首批目標30人

不少青年對未來發展及出路感迷茫。有機構今日(11日)舉辦座談會並為離校的青年提供生涯規劃，首批參加者有30名離校年輕人，冀1個月後可為他們找到工作。民政事務局局長徐英偉致辭時指出，期望社會各界繼續支持青年發展，讓其成為守法、有愛國情懷的香港未來主人翁。

童軍知友社及香港青年交流促進聯會舉辦「童你啟航—離校生個人升學和就業支援服務計劃」，強調民間團體與商界合作，為剛離校的青年提供生涯規劃訓練，包括提供實習職位、行業參觀、模擬面試等，旨在青年透過體驗，在未來找到合適的工作或進修方向。

徐英偉指離校後的學生面對迷茫，多體驗工作對以後一定有所得着。他指局方曾在2016年開始提供青年生涯規劃活動的資助計劃，又稱在疫情下需促進網上學習、紓緩青年壓力管理活動等，並指出未來希望提升學生多元出路的認知，期望社會各界支持相關工作。

童軍知友社總監徐小龍則指，活動為在校學生提供生涯規劃，至今有約3萬名學生受惠，並指出近年部份年輕人未有機會讀書和找到合適工作，或許與社會脫節，希望計劃讓離校年輕人增加對自身的認識，從而向其提供針對性的支援。