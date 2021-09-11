港大本科畢業生就業率下跌4.4百分點　月入中位數約2萬港元　

香港大學學生發展及資源中心近日發布2020年本科畢業生就業數據，訪問3,219名2020年的本科畢業生。結果顯示，畢業生就業率為75.1%，為2017年以來最低，選擇繼續升學的人數則上升，只有不足50%學生於6月畢業前獲聘，反映疫下畢業的大學生求職更困難。不過，港大畢業生的薪酬變化不大，不計內外全科醫學士及牙醫學士，月薪中位數維持在2萬港元左右。

數據顯示，2020年畢業生中，有75.1%受聘，比2019年下跌4.4個百分點，但繼續升學的有21.3%，比2019年上升3.7個百分點。至於失業人士，則有1%。另外，去年6月只有46.9%畢業生取得第一份聘書，比2019年大跌9.6個百分點，反映畢業生求職比往年困難。

最多畢業生投身的行業是工商界，有50.3%，但比2019年下跌3.6個百分點；其次是社福界，有21.3%；第三是教育界，有15.4%，比2019年上升3.5個百分點；接着是公務員，有13%。其中社福界的平均月薪為38,868港元，比2019年的水平大幅上升8.8%，而投身公務員行業的薪酬則為34,869港元，錄得7.1%跌幅。

薪酬方面，不計內外全科醫學士及牙醫學士，畢業生平均月薪為23,503港元，比2019微升1.1個百分點。月薪中位數則為20,042港元，比2019年微升0.2個百分點。薪酬分布則與往年相若，有33.8%人的月入高於3萬港元，31.2%的月入介乎1.5萬至2萬港元，20.3%月入介乎2萬至2.5萬港元。

此外，非本地生的就業率只有58.2%，比2019年大幅下跌7.1百分點，32.6%選擇繼續升學。選擇留港工作的非本地生有68.8%，比2019年大跌7.4百分點，而選擇到內地就業的則有11.8%，升幅達5.2百分點。