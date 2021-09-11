建築師學會65周年誌慶　業界與基層交流城市規劃期望　

香港地小人多、寸金尺土，許多基層家庭居住環境未如理想，城市規劃成一大難題。香港建築師學會今日(11日)舉行65周年啟動禮，一眾建築師參與頭炮活動，與荃灣基層家庭交流，了解基層對社區與城市規劃的期望。建築師學會會長蔡宏興說，活動可聆聽市民對日常生活環境的需求，例如劏房環境的抽氣問題，而公共綠化空間不足亦備受關注。他又提及政府對年輕建築師支援不足，期望政府可投放更多資源，或舉辦更多活動幫助他們累積經驗，貢獻社會。

蔡續稱，學會早前亦有籌劃義工活動，了解到基層對生活環境的需求，例如劏房空間細小、渠位亂駁等，並協助居民改善這些問題。學會又與不同機構合作，設計了按照基層市民所需的兒童公園，期望為社區做多點。

今年適逢建築師學會65周年，學會決定舉辦65項活動，並以「人人建築」為主題。除與基層市民交流外，學會未來一年亦會有不同義工服務及展覽活動，其中一項為與社福機構合作，為臨終長者建設善終空間，希望可幫助長者走完人生最後歷程。

蔡又認為，政府對年輕建築師支援不足，期望政府可把對他們的支援納入常規計劃，並協助企業投放更多資源，資助年輕建築師實習。另外，可多開展一些公共設施建築設計比賽，讓他們獲取更多經驗，協助建設社區。