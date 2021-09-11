連日3宗「輸出」個案　梁子超指在港感染機會不大

本港連續25日零本地感染，但不時出現「輸出」個案；衞生防護中心過去一周接獲最少3宗由港飛抵英國後確診個案，防護中心今日(11日)表示接獲英國通報指，1名54歲女病人上周五(3日)由港飛抵當地後，本周日(5日)揭確診。呼吸系統科專科醫生梁子超指，本港疫情漸趨穩定，認為相關個案在港感染的機會不大，反而隨着世界疫情惡化，他們在航空交通工具上的感染機會較大。

衞生防護中心公布，昨日(10日)接獲通報1宗於英國確診的個案，涉及一名54歲女病人，居於將軍澳馬游塘村112A號，她於上周五乘搭航班AY1337離開香港前往英國，上周四(2日)在香港進行的檢測結果呈陰性，即無染疫。患者於本周日於英國抽取的樣本結果證染疫，但沒有病徵，根據資料，病人於7月18日及8月9日，在香港接種兩劑由內地及德國研發的復必泰新冠疫苗。

中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，她於潛伏期曾居住的地方已納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，同樣須在明日(12日)或之前接受強制檢測。

至於早前2宗「輸出」個案，涉及2名男病人，其中一人16歲，居於薄扶林域多利道550號碧瑤灣19座，在8月26日離港，周一(6日)揭確診；另一人為51歲，居於九龍界限街137號根德閣3座，在上周三(1日)離港，上周五揭確診；2人均在港已接種復必泰疫苗。梁子超指，現時本地疫情沒有傳播的信號，而且離港出外的人較少，估計他們在交通工具上感染的機會遠超過社區。