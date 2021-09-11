政Whats噏：區嘉宏充滿善心　偕入境處義工隊向長者派月餅

明明有兩個颱風逼近香港，最驚係撞正今日(11日)星期六先嚟打風，好彩打唔成，東網記者見天氣唔錯，又成日聽人講深水埗係近期大熱嘅文青區，一於都湊下熱鬧，去深水埗歎杯咖啡，嚟個文青小旅行，點知撞到入境處處長區嘉宏。

話說今朝係深水埗一條屋邨附近，突然發現前面有班着住淺藍色Polo裇嘅有心人，拎住大包細包，望真啲，原來係入境處義工隊。其中有位男士好面善，再行近啲睇，咦，原來野生捕獲區Sir！東網記者梗係唔執輸走埋去同佢打聲招呼啦，區Sir都有少少愕然，但都禮貌地微微一笑say返個hi，仲補咗一句，「咁都畀你認到嘅?」

東網記者問佢係咪帶領部門同事嚟做義工服務，可唔可以同佢一齊上樓睇吓？佢笑笑口婉拒咗，話今日嚟做義工，唔好咁高調喇。區Sir講完之後，就繼續抽住一大袋物資行入邨喇。據了解，原來今次區Sir係同入境處義工隊落區派月餅畀老人家，因為嚟緊就係中秋佳節，喺呢個人月兩團圓嘅日子，區Sir想帶埋同事一齊為公公婆婆送暖，開開心心過節。

區Sir平時都出名好關心同事嘅福利，更會身體力行，同義工隊一齊出動，關心社會，仲要低調行善，有個咁體恤民情嘅官員，認真抵讚！