港生研「超級膠水」全國賽奪魁　獎金贈學校助科研發展

科技日新月異，港青亦不停步。香港新一代文化協會主辦「第23屆香港青少年科技創新大賽」合共頒發179個獎項，包括26個一等獎及24個特別獎，有學生發明護理樹木的「超級膠水」，更獲得全國性賽事最高殊榮，亦有小學生疫下發明「UV殺菌鞋」，他們的優秀表現值得嘉許。

剛於順德聯誼總會翁祐中學畢業的蔡培琳同學，在全國的「明天小小科學家」賽事中獲得最高殊榮的「科智公益大獎」，並獲得10萬元人民幣的獎學金。蔡同學在2018年颱風「山竹」襲港時，發現樹木枝條斷裂後切口受真菌感染。

蔡又指現時一般樹木護理手法單一，從而萌生利用科學護理受真菌感染樹木的念頭。她的靈感從硼砂、膠水混合而成、俗稱「鬼口水」的果凍狀玩具中獲得，並改以氯化鈣的金屬鹽混合，使「超級膠水」擁有殺滅真菌及黏合樹木傷口的能力，並配以碳纖維布，固定受傷木枝。她又在測試中發現，膠水能穩定釋放標準藥物，確定有殺菌能力，並且通過三點抗折測試，能減低受傷枝條再次斷折。

她透露研發膠水途中，曾在中學及大學實驗室，歷時超過5年進行多次測試，包括嘗試以「鬼口水」黏合木枝，效果卻未如理想。她其後在書本中，發現氯化鈣更為適合。蔡又稱所獲獎金將部分獎金捐贈學校，以及用作「超級膠水」的未來研究工作。

不只中學生能成為科學家，小學生亦能夠「動動腦筋」發揮創意。聖公會青衣邨何澤芸中學的趙柏滔、周泳希、胡詩雅，在新冠疫情下發明了「UV殺菌鞋」，並獲小學發明獎一等獎。得獎同學指一般市民普遍使用消毒酒精噴霧噴灑鞋的表面，鞋底較被忽略，因而啟發他們設計殺菌鞋。

他們將UV燈條設於鞋底的坑紋中，使用者每踏一步，便能觸發鞋墊下的壓力發電器，生產電力予UV燈消毒鞋底及地板。他們更稱在麵包霉菌測試中，消毒後的鞋底及正常鞋底均分別印在麫包上，發現印了消毒後鞋底麵包上的霉菌，較正常鞋底的麵包低。