航運海運業大受打擊　業界批抗疫基金未有惠及僱員

新冠疫情影響各行各業，對航運及海運業更造成重大打擊，惟政府早前推出兩輪防抗疫基金，兩大行業僱員均未能受惠。工聯會今日（11日）發布短片，邀請了港澳船及民航業探討業界面對的困難，當中提及港澳船由2020年2月停航至今，大量員工因生計大受影響無奈轉行為外賣員及保安員等。

另一邊廂，航空業雖然客運有90%航班停航，但貨運業務卻在疫情下有增無減，惟政府並無趁機會培訓人才，或投入資源吸引人才入行，導致出現「有工無人做」的奇怪現象。業界呼籲，政府的防疫抗疫基金不應只幫助僱主，同時應直接幫助僱員，並多培訓航空海運業人才，改善支援不足的問題。

香港海員工會主席張世添指出，港澳船航業高峰時期有2000人以上，惟疫情導致停航，不少工人面對無薪假、減薪30至40%的苦況，無奈轉行為保安、外賣員等，相信日後即使港澳船航業復甦，行業亦難以回復，批評政府防疫抗疫基金以每艘船計給予企業補貼，卻忽略對工友的實質幫助。

香港民用航空事業職工總會副主席葉以勒亦表示，政府早前雖有幫助航空公司，卻並非針對僱員，現時航空客運業大受大擊，許多人才轉行，但貨運業反而「有工無人做」，原因是航空客運業需要輪班、戶外工作以及底薪低所致，建議成立種子基金，用於培訓行業人才。

工聯會理事長黃國表示，現時兩輪防疫抗疫基金均未針對航運空運業的僱員，認為是有遺漏，他強調並非反對基金支援僱主，但理應同時支援僱員。他建議政府可提供更多實際誘因以扶持業界。