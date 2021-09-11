瑪麗婦科化驗室失815病人資料　馮堯敬有醫生漏文件影響28患者

港島西醫院聯網今日(11日)公布2宗遺失病人資料文件事件，由香港大學及瑪麗醫院共同管理的婦產科化驗室於8月26日遺失一本工作紀錄冊，當中載有815名今年二至八月接受服務的病人英文姓名、出生日期及身份證號碼。

另外，東華三院馮堯敬醫院一名提供社區老人評估服務的醫生昨日(10日)於安老院舍完成診症後準備駕車返回醫院，期間將一個文件夾遺留於院舍附近的公眾停車場。文件夾中載有一張包含28名病人中英文姓名、身份證號碼、性別及年齡的名單，以及其中24人的藥單。該名醫生返回醫院後發現遺下文件夾，即時通知部門主管並折返老人院，沿途全面搜索，惟至今仍未能尋獲。

該紀錄冊用作安排化驗室日常工作，最後一次使用日期為8月24日，之後一直存放於化驗室內有待銷毀，有關範圍只限職員憑證及密碼進入。8月26日職員準備在銷毀紀錄冊前把最近期的資料輸入電腦時，發現遺失該紀錄冊。職員已即時展開搜索，但至今未能尋獲，瑪麗醫院已因應事件檢討化驗室工作紀錄存放及銷毀流程，並提醒同事日後如發生類似事件要適時通報，以增加尋回失物的機會，並將繼續進行調查及搜索。

經初步調查，瑪麗醫院確認事件中涉及的病人治療不受影響，已陸續聯絡受影響人士解釋及致歉。病人如有疑問可於明日(12日)或下周一至五的早上9時至下午5時聯絡病人聯絡組。另外，東華三院馮堯敬醫院確認事件中涉及的病人治療不受影響，已聯絡所有受影響人士解釋及致歉，並將檢討職員携帶病人資料提供外展服務的相關安排。

港島西聯網非常關注兩宗事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並就2宗事件報警，及向個人資料私隱專員報告。