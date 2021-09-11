政Whats噏：流亡數月行蹤不明　李軒朗突透露身處台灣讀大學

九龍城前區議員李軒朗今年5月透過社交平台發表聲明，指自己已經離開香港，但就無交代身處何方，僅稱身處海外。之後就一直去向未明，佢直至前日(9日)先至透露，喺台灣嘅中山大學嘅政治學研究所攻讀碩士班。

李軒朗喺前年區議會選舉九龍城土瓜灣南選區當選，繼而喺舊年同與元朗區議員王百羽合組名單，參選俗稱「超級區議會」嘅立法會區議會(第二)功能界別議席。之不過，李嘅區議會議席遭到競選對手林博提出選舉呈請，質疑佢未獲正式簽妥同意書下，聲稱獲學者沈旭暉、立法會前議員劉小麗等人支持並作出宣傳，涉嫌選舉舞弊，最終被高等法院裁定非妥為當選而失去議席。

另一方面，李同王百羽因涉嫌串謀製作虛假文書，包括報價單及收據，藉此向選舉事務處虛報選舉開支申報，遭到警方調查及拘捕。結果王因參與舊年民主派35+初選，涉違反《港區國安法》而被還押。李則流亡海外，一度行蹤不明，事隔多個月，李先至喺社交平台交代自己喺位於高雄嘅中山大學政治學研究所，攻讀碩士課程。

對於李軒朗依家重新拾起書本，有網友留言話中山大學位處嘅西子灣係好地方，有人話「咁近好多」。但李喺香港官司纏身，就算台灣同香港距離好近，都未必返香港喇。