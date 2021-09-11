政Whats噏：體育推廣流於碎片化　各界倡設文化體育旅遊局

香港運動員喺今屆東京奧運取得歷史佳績，議員鄭泳舜乘勢推出「制定2030+體育政策及發展藍圖」，鄭提到現時民政事務局所渉嘅範疇太多，希望可以另外成立文化、體育及旅遊局，以聚焦推動業界發展。民政局局長徐英偉就話，絕對唔希望睇到本港體育發展嘅「End Game」(終局)，雖然今屆奧運係收成期，但會為今後10年嘅發展再播下種子。

贊成拆局嘅仲有中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長胡曉明，胡認為民政局只係負責一般體育範疇，學校體育就由教育局負責，推動基層體育就係由勞工及福利局負責，認為工作太碎片化，希望可以成立文化、體育及旅遊局。另外，佢話環顧全港，只有奧委會協助退役運動員轉型，認為係孤掌難鳴。胡建議政府資助企業聘請退役運動員，話其實有關運動員為數有限，唔係講緊天文數字嘅資助，但可以畀家長放心，知道仔女做運動員並非一條掘頭路。

成為全職空手道運動員已經10年嘅李振豪話，呢10年間政府沿用同一套精英運動員計分制度，只係得些少調整，李建議應該將競技同埋時間競賽運動分開計算。李亦提及參加國際賽事嗰陣，發現歐洲空手道隊伍有自己專屬嘅物理治療師、醫生團隊，反觀成個香港體院不足20位物理治療師，認為要增加運動專業人員嘅薪酬、福利，增聘人手啊。

徐英偉回應時就強調，難得東奧為香港社會營造良好體育氣氛，政府會把握機會為未來10年播種。對於政府現時有3項體育發展政策目標，包括普及化、精英化同盛事化，徐英偉就「加碼」，話希望做埋產業化同專業化，佢期望粵港澳喺2025年合辦全國運動會時，可以展示香港有能力舉辦大型賽事，加強日後嘅產業發展，令退役運動員可以繼續喺體育產業鏈發揮。另外，徐英偉話香港冇辦法採用人海戰術，要依靠推動體育醫療、科學嘅專業化。佢仲話要洩露「國家機密」！原來講緊今次港隊勇奪多面獎牌，都係受惠於應用科技，「牛下女車神」李慧詩出戰奧運時穿着嘅「破風戰衣」就係其中一個例子喇。