嘉麟樓月餅冷藏較麻煩惹投訴　有果籃商今年入貨減半

半島酒店嘉麟樓奶黃月餅一直深受港人歡迎，但有果籃商表示，今年購入的數量減半，原因是新冠肺炎疫情導致銷情冷淡，加上該款月餅的貯藏方法「較麻煩」，亦因此收到不少食客投訴。

永富食品公司負責人陳錦輝指，近年曾收到有顧客投訴涉事月餅上有白色粉末，被懷疑是霉菌所致，但向酒店查詢後，卻獲回覆指相關粉末是糖分，但此事導致顧客向果籃商投訴，最後需補送一盒新月餅予顧客。

他續稱，由於涉事月餅需要冷藏在攝氏2至10度以下，若購買後2至3小時仍未放入冷藏，直言「好易出事」。此外，涉事月餅平均有效食用期約12至14天，價錢亦不便宜，約500港元左右，故今年購入的數量減半。

根據食物環境衞生署網站提醒，市民在購買、貯存和享用月餅時，應留意，購買前包裝有否破損及月餅的食用限期，並在限期前進食；如非即時進食，應按包裝上的說明存放月餅。冰皮月餅應存放在攝氏4度或以下，雪糕月餅則在攝氏零下18度或以下。從雪櫃取出月餅後，應盡快食用；攜帶冰皮月餅或雪糕月餅到戶外時，宜使用旅行冰箱並盡快食用，及將包裹妥當的月餅和生的食物分開存放，避免交叉污染。