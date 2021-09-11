黑漢為逃避另一黑幫追逐　駕車衝入葵涌警署　警共拘12人

葵涌警署本周四(9日)凌晨發生黑幫成員疑為逃避另一黑幫追殺，駕車衝入警署閘門事件，當時車上有3人，從後追上的車輛，兩名黑幫成員隨即落車跑入警署企圖「搶人」，警方當場拘捕該5人，案件交由新界南總區反三合會行動組跟進，再拘捕7人。最先被捕的5人已被警方暫控多項罪名，今日(11日)在沙田裁判法院提堂，餘下7人則獲准保釋，下月向警方報到。

據悉，有黑幫成員因欠下6萬港元賭債後失聯，同門深深不忿，於是向其追數，另一個黑幫的成員欲「擺平」事件不果，二人齊齊被押上一輛私家車，此時，後者的同門駕車追至，雙方展開一輪追逐，欠債人期後已不在車上，前車為逃避追殺，駕車撞閘進入葵涌警署，後車兩名黑幫成員落車爬入警署，其後所有人被捕。

警方初步調查顯示，一名26歲男受害人懷疑因金錢問題被襲擊，新界南總區反三合會行動組人員接手案件，經調查後，再在全港多區再拘捕7名本地男子，年齡介乎15至41歲。

該12名被捕男子當中，5人已分別被暫控「襲擊致造成實際身體傷害」罪、「危險駕駛」罪、「刑事毀壞」罪及「以三合會人士身份行事」罪，案件已於今日（11日）在沙田裁判法院提堂。其餘7名被捕男子已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。