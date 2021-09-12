家長應陪嬉戲　防子女樂生悲

小朋友欠缺自我保護能力，在遊樂場所玩樂時容易發生意外，今年初內地便有4歲男童玩滑梯時，伸手入罅隙遭夾至指甲脫落；本港亦曾有女童在波波池玩耍時被鐵釘弄傷而要縫針。要降低意外風險，家長除了保持警覺外，有關注團體表示家長應陪伴在側，以便及時阻止意外發生，亦可按照遊樂設施的合適玩樂年齡，為子女選擇合適的遊樂活動。

香港保護兒童會高級服務發展主任周希旋表示，小朋友於玩樂時發生的意外及原因，大多為肢體部位卡住、設施不合年齡及被較年長的小朋友撞倒等。由於不少家長抱住為子女「放電」的心態，帶小朋友到遊樂場所後便放任其到處奔走，自己則在旁玩手機，使意外發生時未能即時阻止，對此周認為家長應改變心態，視帶子女到遊樂場玩樂為親子活動，主動參與其中，一方面能促進親子關係，另一方面亦可保護孩童。

此外，周又提醒不同遊樂設施有合適玩樂年齡限制，選擇與小朋友年齡相符的設施可降低意外風險，而在進行風險較高的活動，例如踏單車時應穿戴安全裝備，若小朋友對穿戴裝備感到抗拒，家長宜循循善誘，不應怕麻煩而放棄或是喝令子女聽從。