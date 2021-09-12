歷奇場違佔官地　出事保險難受理

疫情下不少遊樂場所暫停開放，透過戶外冒險的歷奇訓練場所便成為家長帶小朋友「放電」的其中一個選擇。然而，東網發現馬鞍山一個兒童歷奇場地，涉嫌非法佔用官地，並疑僭建歷奇設施牟利，令場地面積大增約兩倍。有業內人士指，破壞自然環境或會令下一代吸取錯誤訊息；又提醒參加者若在使用非法設施時受傷，保險隨時不獲保障。

東網記者發現位於馬鞍山大水坑村一個由廢校舊址改建而成的兒童歷奇場地，單計其屬廢校的室內場地，原本應只有約850平方呎，而上址後方掛有帳篷的空地及山林，卻有近千平方呎活動空間；越過溪澗又可見另一個佔地近千平方呎的歷奇場地。該兩處「額外」的戶外空間卻是兒童的主要遊樂場地，反而原本租用的廢校建築，則被徵用作為儲物及充當室內教室。

此外，廢校後方的山林被開闢出一條小徑及多個小型休憩區，休憩區中可見樹木被砍伐過的痕迹，地上亦有樹木殘枝及由樹幹充當的椅子，部分殘枝則疑被用來製作小徑的木圍欄及梯級。一溪之隔的歷奇場地則有多個搭建的木製地台，以及大量供遊樂的設備。記者日前於現場看見最少15名兒童在導師帶領下，於溪澗及山林進行歷奇活動，又在附近後方空地遊玩由木梯搭成的平衡木。記者參照該場地網站的收費資訊，以每位小朋友每節活動時段的收費為600港元計算，該團活動便為主辦方帶來約9,000港元收入。

東網及後向地政總署查詢，沙田地政處證實上址附近有構築物及雜物非法佔用政府土地，並根據《土地(雜項條文)條例》於現場張貼通知，飭令相關人士在限期前停止佔用政府土地，如限期屆滿後仍未糾正，將會採取進一步執管行動。而位於溪澗另一端的歷奇設施則屬未經批准構築物，該處將採取執行契約條款行動。

議員陸頌雄表示透過霸佔官地及僭建等手法，擅自改變土地用途是絕不能容忍，部門應採取執法行動。

資深歷奇教練謝卓豪表示，若然動手破壞則會釋出錯誤訊息，故不鼓勵為搭建歷奇場景改變自然面貌。謝又指，如果在遊玩非法設施時受傷，則難獲保險受理。因此呼籲家長在為小朋友選擇歷奇活動時，應留意相關場地是否安全和合法。

而涉事的歷奇場地回覆指，已接獲政府通知，會在限期前移除有關僭建物，並會向政府租用相關土地。