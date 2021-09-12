13人光顧酒吧食肆冇掃「安心出行」遭罰款 3負責人被票控

警方及食環署人員巡查其中一間酒吧。

警方尖沙咀分區雜項調查隊聯同食物環境衞生署，昨日（11日）傍晚巡查區內多間食肆、酒吧及派對房間，提醒場所經營者、從業員及市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，執法人員發現一間位於赫德道的酒吧、一間位於寶勒巷及3間位於厚福街的食肆內，合共7男6女(22至44歲)顧客，未有使用手機掃描「安心出行」的二維碼或填寫顧客資料記錄表，執法人員遂向他們發出定額罰款通知書。

同時，3名負責人，包括一名42歲男子及兩名分別25歲及34歲女子，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被票控。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。