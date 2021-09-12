中環街頭公然聚賭　警拘21人包括南亞漢

包括南亞漢在內的一批男女，在中環美利道路旁聚賭被捕。

南亞兵團漠視法紀當街聚賭！中區警區特別職務隊及港島總區機動部隊警員，在昨日（11日）晚上約10時30分，於美利道近遮打花園進行打擊非法賭博行動，共拘捕21人；當中包括3名菲籍男子、16名菲籍女子、一名巴基斯坦籍男子及一名印度籍男子(32至68歲)，俱持有香港身份證；他們涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。

此外，全部被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）（《規例》），遭警方發出定額罰款通知書。警員在行動中檢獲一批證物，包括3副撲克牌及小量賭款。所有被捕男女已被扣查。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。