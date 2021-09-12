東方日報A1：攬炒　港大畢業變失業

社會動盪加上疫情衝擊，「攬炒」口號成真！香港大學最新公布的就業數據顯示，去年畢業生就業率創10年新低，僅得75.1%，換言之，約有25%畢業生無法成功就業，很多人轉而繼續進修。一工難求下，港大畢業的天之驕子亦難免一畢業即失業，即使成功就業，薪酬亦要下調，如有半數畢業生投身的工商界，去年的平均薪酬便較前年減少了3.6%。有資深人力資源顧問表示，這批畢業生離校時恰遇疫情高峰，不少企業停止招聘、到處都有裁員聲，不少失業者寧願減薪最多三成競逐新職位，沒有工作經驗的畢業生當然成為輸家。

港大學生發展及資源中心近日發布2020年度的本科畢業生就業數據，中心於去年10月至今年3月期間，向全體3,662名2020年的本科畢業生發出問卷，調查本科畢業生就業數據，共有3,219名畢業生回覆。結果顯示，畢業生就業率為75.1%，較2019年的79.5%，下跌4.4個百分點；雖然不少畢業生提前搵工，但在去年6月畢業前獲聘的數字只有46.9%，較2019年大跌9.6個百分點，反映畢業生求職比往年困難。至於失業的畢業生，則有1%。

成功投身職場的畢業生中，最多人選擇投身工商界，有50.3%，但比2019年下跌3.6個百分點；其次是社福界，有21.3%；第三是教育界，有15.4%，比2019年上升3.5個百分點；接着是公務員，有13%。其中社福界的平均月薪為38,868元，比2019年的水平大幅上升8.8%，而投身公務員行業的薪酬則為34,869元，錄得7.1%跌幅。

就業薪酬方面，不計內外全科醫學士及牙醫學士，港大畢業生的平均月薪為23,503元，比2019年微升1.1個百分點；月薪中位數則為20,042元，比2019年微升0.2個百分點，而薪酬分布則與往年相若，有33.8%人的月入高於3萬元，31.2%的畢業生月入介乎1.5萬至2萬元；20.3%月入介乎2萬至2.5萬元。

該項調查亦發現，去年畢業生繼續升學比例創新高，共有21.3%受訪者繼續進修，人數按年增加3.7個百分點，估計不少大學畢業生以象牙塔為就業「避風港」。

毅知顧問公司董事總經理、資深人力資源顧問周綺萍指出，去年離校的畢業生投身社會時，正值疫情嚴重時期，本港各經濟範疇均受挫，企業停止招聘、放無薪假甚至裁員風盛，即使有職位空缺，畢業生也要與失業者競爭。

由於不少失業人士有供樓、交租等壓力，失業之後，往往願意減薪10%甚至30%以求獲得新工作，有不少僱主會選擇聘用這批有工作經驗的失業大軍填補空缺，令一眾畢業生搵工難度大增、機率大跌。

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