粵澳居民高端醫療需求增　港府稱會協助提升服務質素

近年不少港人到廣東及澳門兩地發展及生活，有關居民對高端醫療服務需求上升。食物及衞生局局長陳肇始今（12日）表示，港府一直與香港私營醫療機構保持溝通，了解他們在粵澳兩地發展的意向和計劃，並提供適當支援，以助提升該區醫療服務的質素，並為有關香港居民提供更多、更便利和更適切的醫療服務選擇。

陳肇始在網誌指出，培訓醫療專才是香港的優勢，香港大學和香港中文大學均希望將其醫學院的成功模式帶到粵澳兩地，以培訓更多醫療專業人才，為港資醫療機構的發展提供堅實支援。她又指，兩所大學的醫學院項目已獲中央相關部委支持，現正與深圳當局作進一步商討，而香港中文大學（深圳）醫學院亦已於上周迎來第一批新生。

陳續指，當局鼓勵香港醫學專科學院和香港家庭醫學學院，在粵港澳三地開展有系統性的培訓交流計劃，促進三地了解和參考香港規範化的專科培訓制度，協助提高醫療人員水平。而香港醫學專科學院在過去一年，亦已舉辦多個專科培訓工作坊及專科培訓論壇，供內地的專科培訓學員參加。

她又提到，廣東省中醫藥局上月30日公布，在廣州、深圳及珠海3個城市，共7個公立中醫醫療機構試點，以合約制形式招聘10名香港中醫師，認為有關措施讓香港中醫師可進一步在國家醫療體系內工作，促進有關中醫藥的交流。她稱，香港第一所中醫醫院及政府中藥檢測中心將在2025年落成，港府亦會在多方面支援中醫藥業界發展。