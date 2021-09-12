庇利街項目收6標書作價近82億　市建局：反映市場看好區內發展

位於土瓜灣的庇利街/榮光街發展項目，截標時共接獲6份標書，合共涉及九間本地發展商以獨資或合資的形式投標，早前最終由恒基地產以81.89億港元投得，將會與市建局合作發展。市建局行政總監韋志成今日(12日)發表網誌，指市建局和恒基地產在落成後將共同營運和管理項目其中的商業部分，為期10年，而日後項目商業部分的營運，市建局將擁有30%的權益。他又指，從項目的回標數目及中標結果，反映有關要求對發展商的出價並無構成顯著影響。

市建局在2016年開始以「小區發展」模式，在土瓜灣小區開展整體規劃策略。韋志成指，庇利街項目是「小區發展」內最大規模的項目，完成後提供約1,150個住宅單位。中標的發展商要根據發展協議，為項目的住宅、地庫、公眾停車場、綠化行人街道和道路網絡等設施，制定建造方案，令「小區發展」內項目與項目之間能發揮協同效應。

市建局和恒基地產在庇利街項目落成後，將共同營運和管理其中的商業部分，為期10年。按合作發展協議條款，日後項目商業部分的營運，市建局將擁有30%的權益，而其所佔的預計總收益連同項目的中標金額，總估值超過90億港元。

韋解釋，由於「小區模式」下連同庇利街項目在內的8個相連發展項目，將在不同時間發展和落成，故市建局為項目的商業部分設10年的共同營運期，使市建局可參與項目內商業和地區設施的營運和決策事宜，促進小區規劃一體化和可持續發展。

他又指，雖然項目的規劃及設計要求較高，但從項目的回標數目及中標結果，反映有關要求對發展商的出價並無構成顯著影響，又指其回標數目與歷年市建局大型項目回標的情況相若。而項目的市場估值和每平方呎樓面兩者，均屬市場估值範圍的中位數，符合市場預期。