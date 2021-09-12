消費者關注產品碳排放量　商界籲企業重視ESG增競爭力

商界近年興起「環境、社會和企業管治」(ESG)的概念，提倡企業營利時肩負社會責任，把可持續發展納入商業考慮。有業界人士今日(12日)出席電台節目表示，隨着消費者對生態的關注提升，企業依據ESG的框架制定商業決定，有助提升競爭力。

工業總會副主席陳婉珊表示，現時不少企業都考慮「環境、社會和企業管治」的概念，認為ESG的框架有助企業制定長期策略及進行風險管理。以往企業考慮可持續發展時，會較多著眼於產品設計和市場份額，但現時消費者會考慮產品或服務對環境的影響等，企業如果能從產品設計或服務的方向，制定減排節能方案，以及提升員工的職安健，除了可回應客戶的要求，更可減低成本，增強競爭力。

中華廠商聯合會常務會董徐晉暉表示，政府支持綠色金融債券，廠商會已取得工業貿易署資助，推出綠色金融知識的線上分享平台和企業執行指南，並為企業提供支援和諮詢服務。生產力局首席創新總監張梓昌表示，不少銀行也有相關的綠色金融項目，外國買家亦會關注供應商的ESG元素，如果企業早著先機，就可享有競爭優勢。