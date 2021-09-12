醫管局本月擴展公私營協作計劃　分流內科病人到私家診所覆診

本港公立醫院服務經常超負荷，醫院管理局行政總裁高拔陞今日(12日)於網誌表示，公立醫院以專科門診服務特別吃重，每年服務達750萬人次，每年亦不斷增加超過80萬的新症病人。醫管局本月起擴展「公私營協作計劃」，引入「共同醫治模式」，邀請病情穩定的內科專科門診病人，於私家醫生診所覆診、配藥及進行所需化驗，稍後將推展至骨科病人。

高拔陞表示，專科門診約3成求診人士被分類為緊急或半緊急類別，會盡力確保這些病人在2至8星期內獲得診治。至於病情相對穩定及輕微的求診病人，如向內科求診的輕微血壓或血糖偏高、慢性乙型肝炎、功能性腸胃疾病、偏頭痛等；骨科的骨質疏鬆症；眼科的乾眼症、眼睛痕癢等等，病人的輪候的時間往往視乎整體新症的輪候人數。

高承認穩定個案輪候逾年才獲診斷並不理想，醫管局採取多管齊下策略，包括透過跨專業團隊合作和擴大公私營協作去針對輪候時間長的問題。其中一個重要措施是引入跨專業團隊的「綜合診所」，由醫生領導跨專業團隊，加上資深護師和專職醫療人員等，因應不同疾病制訂臨床服務流程。

其中一個「綜合診所」是港島西聯網風濕科，先由風濕科專科護士評估病人及安排所需檢查，並根據由醫生制訂的方案調配藥物，及早介入以免病人錯失治療黃金期，有關安排初步已將新症輪候時間明顯縮短。預計未來一年，九龍東和港島東的耳鼻喉科「綜合診所」亦會投入服務。

他又指，醫管局本月開始擴展「公私營協作計劃」，邀請病情穩定的內科專科門診病人於私家醫生診所覆診。病人由私家醫生跟進，毋須舟車勞頓多次返回醫院；透過分流部分專科門診覆診病人，亦可騰空服務量加快診治更多新症病人。