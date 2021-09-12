料竹篙灣啟用16日便額滿　羅致光稱暫無意增加外傭檢疫設施

港府早前容許已打針的菲傭及印傭有條件來港工作，惟指定檢疫房間僅得千多間，業界料遠遠不足應付需求。勞工及福利局局長羅致光今（12日）表示，竹篙灣檢疫中心每日只有50個名額，是為了讓外傭逐步有序來港，使當局可更有效管控風險，估計中心最快啟用後約16日便會額滿。他又指目前檢疫房間數目，已相當接近在4月所有菲律賓來港航機停航前，每日平均來港外傭的數目，暫無意再增加檢疫房間。

羅致光在網誌指出，受新冠肺炎影響，數以千計的外傭滯留原居地，但因外傭絕大部分均來自高風險地區，為防百密一疏，必須採取最嚴謹的外防輸入措施，而最簡單直接的應對方法，便是透過限制檢疫房間數目，控制外傭來港人數。他又指，對本港家庭而言，有需要增加指定檢疫設施，但上月30日至本月7日期間，200名到港菲傭中，便有12人於前日（10日）或之前確診，確診率高達6%，遠高於其他從外地到港的已打針人士，強調當局行事必須如履薄冰、小心翼翼。

他又指，第一間外傭檢疫酒店提供409個房間，以80%使用率計算，即平均每日可接待15至16名外傭；連同竹篙灣檢疫中心，香港每日有65至66個指定檢疫房間，暫無意再增加供應。他稱，當局會每日檢視情況，探討會否增加檢疫房間，但亦有可能需要進一步加強管控外傭到港數目及防疫措施，包括減少房間供應，甚至要求所有到港外傭只可入住指定檢疫設施。