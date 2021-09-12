酷熱天氣警告生效　沙田九龍城錄35°C

酷熱天氣警告現正生效，在今日(12日)下午12時，天文台錄得氣溫攝氏32度，相對濕度百分之72。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是7，強度屬於高。多區氣溫熱爆，其中沙田、九龍城、元朗公園及大美督更錄得攝氏35度。

天文台預測本港今日(12日)天氣大致天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高兩三度。稍後局部地區有驟雨及雷暴，吹和緩偏西風，海面有湧浪。今日的最高紫外線指數大約是11，強度屬於極高。根據天文台香港九天天氣預報，廣東沿岸未來數天風勢微弱，天氣炎熱，有幾陣驟雨，預料本周中後期該區驟雨較多。

高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。在中午12時，超強颱風燦都集結在台北之東南偏東約100公里，預料向北移動，時速約22公里，橫過台灣以東海域。同時，熱帶風暴康森集結在峴港之東南約110公里，預料向西緩慢移動，移向越南中部並減弱。

天文台預測下午本港部分時間有陽光及酷熱，晚上大致多雲；局部地區有驟雨及雷暴，吹和緩偏西風，海面有湧浪。天文台展望未來一兩日短暫時間有陽光，天氣炎熱，有幾陣驟雨。本週中期驟雨較多。