施政報告下月發布　林鄭月娥：政府架構重組不能迴避

行政長官林鄭月娥今日(12日)出席施政報告公眾諮詢活動時表示，這是本屆政府5年任期最後一份施政報告，政府架構重組不能迴避，是時候可大刀闊斧推進。至於宣誓問題，政府下一階段將要求其他公職人員宣誓，但未透露涉及哪些機構或層級。

民生問題方面，林鄭月娥表示應對人口老化是一大挑戰，未來要找創新的方法，保持長者身心健康，尤其希望減少入安老院的情況，亦希望提供家居社區照顧，以地區為本編配服務。她又指，原則上認同長者「自定生活方式」，長者應趁智力情況許可時，預早規劃以保障自己。政府亦重視防止虐老問題，因此近日法改會工作正在進行，同時防止虐兒和虐老。

另外，有現場人士問到，前年派發4,000港元期間，因有物業不能領取。林鄭回應指，該計劃最初是「按需要」提供，因此要考慮資產、其他預算案措施受惠情況等，但政府已吸取教訓，如果財政情況好並與市民分享時，不要做太複雜的事，但分配資源須有基本條件和劃分，希望大家明白。

創科發展方面，有創科從業員指業界招聘中層管理人員有困難，詢問政府有沒有創新措施吸引人才來港發展。林鄭月娥回應指，據她了解，本港亦欠缺技術工程師及實驗研究員，認為要培養更多創科人才，需由基礎教育做起，因此已在中小學推行STEM教育，而短期就要吸引海外及內地人才到港。林鄭指，本港過往未有積極搶人才，特區政府下月將與深圳推出聯合招攬人才政策包，吸引人才落戶。