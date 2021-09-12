香港教育工作者工會宣布成立　強調與教協解散無關

香港教育專業人員協會（教協）昨日(11日)透過特別會員代表大會表決解散，而新工會「香港教育工作者工會」則於今日(12日)宣布正式成立。工會稱原訂於12月成立，因處理緊急求助個案而提早成立，強調與教協解散無關。工會表示願意處理來自不同政見的教師權益個案，惟強調要守法和維護一國兩制，希望相關教師先放下政治掛帥的理念。

香港教育工作者工會主席黃建豪表示，工會於一年前開始籌備，今年7月獲得工會審批，早前舉行了首次會員大會，選出理事會成員合共7人，當中包括中學，小學及幼稚園教師。黃指工會以「守護教育專業，保障同工權益」為宗旨，雖然是香港教育工作者聯會成員，惟兩者獨立運作和分工。工會服務包括解答各類權益問題，或以調解，訴訟等方式協助同工處理各類求助及投訴個案。他又指將去信和約見教育局局長楊潤雄，希望與局方保持溝通，向局方轉達相關個案。

對於教協日前解散，而新工會隨即成立，是否有關連，而新工會又會否接受教協的會員以及與社會事件有關的教師求助個案。黃建豪重申新工會於一年前已籌備，成立與教協解散無關，指工會歡迎不同政治光譜的人士加入，亦會處理不同政見會員的求助個案，惟希望教師守法，在一國兩制下的框架下行事，以及放下政治掛帥的想法。

香港教育工作者聯會主席黃錦良表示，社會對前線教師的要求日益增加，教師面對疫情及社會變革，需要一個專注服務教師的工會。他表示教聯會日後會專注教育政策爭議及提供福利，工會則專注於處理教師投訴及權益問題，而新工會成立初期，教聯會設有秘書處協助工會。

被問到若在關鍵時刻與教育局出現分歧，會否採取罷課和罷工等行動，黃錦良稱會為教師權益向教育局據理力爭，但強調學生福祉乃首位，在爭取權益的同時亦要權衡學生的權益不會受損。