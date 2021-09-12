黃大仙祠辦開筆禮　為140名小一生額上點痣啟蒙

九月是新學年開學的日子，嗇色園黃大仙祠今日(12日)舉行「萬世師表孔聖先師開筆啟蒙禮」，約140名今年升讀小一的學童參加。一眾參與的學子身穿傳統儒服，被道長在額頭點上紅痣，冀為他們開啟智慧，從此眼明心亮。

黃大仙祠自2018年首辦開筆禮，為學童舉行宗教儀式，禮拜孔聖先師，希望為他們啟蒙，亦能讓他們明白讀書做人的道理，為開學前做好心態上的準備。儀式開始前，一眾參加的學子穿上傳統儒服等候，園方望他們明白「先正衣冠，後明事理」的重要性。

儀式開始時，由該園監院李耀輝帶領眾人上香，再由主科道長開壇，其後眾道長誦讀《黃大仙師寶訓》。活動嘉賓、香港教育大學副校長（學術）李子建致詞勉勵學子；另一嘉賓，香港理工大學中國文化學系系主任韓孝榮則為學子擊鼓鳴志。

該園亦安排老師教導學子執筆書寫「人」字，望他們做個頂天立場、堂堂正正的人。隨後一眾學子於李子建及韓孝榮手中，領取已猶該園高功法師誦經開光及灑淨的證書及毛筆。

儀式尾聲，學子向大仙先師行三跪九叩禮，隨後入「麟閣」上香及行禮，李耀輝再逐一以珠砂為點痣於孩子額頭正中。參與儀式的學童可獲得一套文具及一把寓意聰明勤力的「葱芹菜蒜」。