逾500專業人士擬到內地執業　學者轟港府置若罔聞未挽留人才

香港過去兩年歷經暴疫夾擊，移民潮湧現，加上內地接連推出不少吸引人才計劃，恐加劇本港人才流失！發展局局長黃偉綸今(12日)於網誌表示，內地早前向香港建築、測量、規劃、園境和工程業界，推出多項便利措施，包括容許合資格香港建築及工程界企業和專業人士，透過備案取得對應的內地資格，參與深圳前海和珠海橫琴的建設發展等，為他們提供更多發展機會。有學者批評，港府對人才流失情況置若罔聞，導致問題愈見嚴重，促港府學習內地措施的長處，以挽留人才。

黃偉綸在網誌指出，內地政府本月1日推出名為《港澳地區城市規劃專業企業在廣東省執業備案管理》的政策文件，進一步擴展粵港澳三地的備案管理措施至本地城市規劃專業，透過簡便的備案方式，對應內地相應的資格，在廣東省直接提供服務；而建築、工程、測量和園境4項專業人士，亦可在三地開業及執業，目前已有45間相關企業和189位專業人士完成相關備案。

此外，深圳前海和珠海橫琴亦曾推出類似便利措施，分別於去年10月和前年12月開始實施，讓合資格的香港建築及工程界企業和專業人士，透過備案取得對應的內地資格，參與兩個自貿區的建設發展；至今共有51間企業和331位專業人士完成備案。

香港規劃師學會會長李建華表示，新措施會在整個廣東省推行，範圍較前年在前海推行的類似措施，明顯擴大很多，規劃師在個人或企業方面的政策均得以落實，業界對此感到高興。而註冊方面亦愈來愈方便和簡易，例如線上申請，以及只要在一份表格內填寫相關資料便可。

香港理工大學香港專上學院講師陳偉強指出，香港各所大學於培訓人才方面向來是世界頂尖，惟他們畢業後卻未能獲港府協助，例如提供補貼來進修或創業等。同時內地不少地方均有推出吸納人才的措施，包括提供數以百萬港元的貸款，或以十分便宜租金，甚至免費提供地方讓人才創業，相信此消彼長下，本港人才流失情況會愈加嚴重。

他批評，目前情況已不容忽視，惟港府仍然無動於衷、置若罔聞，擔心日後將影響香港長遠發展，導致百業萎縮，甚至失去一線城市的地位。他認為，當局應盡快學習內地相關措施的優點，並解決本地人才創業所面對的難題，包括欠缺地方等，方能挽留人才。