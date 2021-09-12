政Whats噏：鄭松泰被DQ　認立會倒插五星旗最低能　

被取消立法會議員資格(DQ)嘅鄭松泰已交還議員辦公室，告別立法人後，佢日前向傳媒總結5年議會生涯，承認當年喺會議廳倒插五星旗同區旗係「最低能」同「最小朋友」，仲話可能因為呢件事導致佢畀資格審查委員會（資審會）裁定不符資格出任選舉委員會委員，隨即失去議員資格，未攞到約滿酬金就提早「打道回府」。

鄭松泰話自己「非藍非黃」，夾喺政治光譜中間，兩邊都唔討好。之後又話自己嗰陣當立法會係一個表演場地，或者因為咁，一時表演欲興起，佢就喺立法會議員宣誓嗰陣倒插五星旗同區旗，仲話呢件事係5年議會生涯入面「最低能」同「最小朋友」，對佢留低咗好深刻嘅教訓咁話。

呢件事令佢成為建制派嘅眾矢之的，就算佢之後冇跟大隊同民主派一齊總辭，現在都係保唔住個議員資格。至於議員酬津計到去上月25日，但約滿酬金就無啦。按延任一年嘅總薪酬、即逾122萬港元計算，佢唔見咗約18萬港元。

被問到之後會唔會捲土重來，佢就話唔排除任何可能，話自己現在只不過「暫別政壇」。至於大家仲可唔可以再係立法會度見到佢，就最少要等多５年先知啦！