母乳餵哺有效預防過敏疾病　醫生提醒懷孕及哺乳期毋須戒口

在香港，每3名兒童，就有1個患有鼻敏感；每10至14名兒童，就有1個患有哮喘；每20名兒童，就有1個患有食物過敏或濕疹；兒童過敏性休克的發病率更在10年間飆升兩倍。嬰幼兒時期的過敏症隨時困擾一生，及早預防因此相當重要。香港營養學會會長蕭沛霖今日(12日)表示，母乳餵哺能提供最充足而均衡的營養，是預防敏感的最佳方法，未能餵哺時，應選用具有臨床驗證的水解配方奶粉。懷孕和餵哺母乳期間一般也毋須戒口。不過，調查顯示醫護人員與本港媽媽對預防敏感的認知有差距，建議醫護人員主動作出提醒，並進一步推廣防敏指引。

香港營養學會進行一項問卷調查，訪問102位兒科醫生及營養師。結果顯示，醫護人員與本港媽媽對預防敏感的認知有一定差距。逾90%醫護人員同意，母乳餵哺可預防過敏，但2019年港大調查顯示只有約14%母親知道母乳的防敏功效。另外，逾70%醫護人員認同羊奶粉及豆奶粉無助防敏，而2015年港大調查中43%母親誤以為豆奶粉有助防敏。戒口方面，67%醫護人員認同懷孕期間不應戒口，50%認同餵母乳期間不應戒口，但2019年港大調查顯示只有約20%母親知道不應隨便戒口。

調查又發現，80%或以上醫護人員會就母乳餵哺和奶粉選擇提出建議，但只有約50%會指導懷孕和餵哺母乳期間應否戒口。香港營養學會副會長張智良強調，戒口無助預防嬰幼兒過敏，豆奶粉或羊奶粉亦沒有幫助。他建議加強醫護人員專業培訓及公眾教育，釐清家長的誤解及加強支援母乳餵哺，醫護人員也應該主動提醒家長無須戒口。

此外，網上曾流傳用芫荽水沖涼有助改善病情，更有家長嘗試使用蜂蜜、生薑水浸浴等。香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生韓錦倫提醒家長誤信偏方更易造成反效果，加劇過敏及引致併發症，建議公眾多諮詢醫護人員，得到正確知識，減低過敏症對兒童的身心負擔。