逾半受訪新移民稱遭歧視　團體籲政策取消新移民區別待遇

新移民受歧視的問題存在已久，有團體今日（12日）發布新移民受歧視調查的結果，結果顯示，逾半受訪新移民曾因身份遭直接歧視，感到心情低落、悲傷、抑鬱；有40%人不願透露新移民身份，而受訪兒童中，亦有34.2%曾受歧視。團體建議，政府加強公眾教育，並取消各政策上對待新移民的區別處理。

香港社區組織協會、新移民互助會及反歧視關注組於前年5月至今年1月，進行「內地來港定居人士受歧視情況研究」，共訪問336名成人新移民、195名新來港兒童，以了解他們所面對的歧視、心理狀況及對他們影響，並就遭受歧視上提出改善建議。

結果發現，53.4%已居港滿7年以上受訪成人，曾因新移民身份直接受歧視，亦有34.2%已住滿7年以上兒童亦曾受歧視。另外，逾半受訪者表示因遭歧視，感到心情低落、悲傷、抑鬱，更有四成人不願透露新移民身份。

對於歧視情況，90.2%受訪者曾受言語歧視、45.7%在購物及食飯時被冷落或嘲笑及23.8%在醫院、社會福利署、勞工處、再培訓局政府機構受歧視等。至於兒童方面，有25.7%受訪者表示，曾在學校被同學歧視，及20.3%稱被同學或其他小朋友排擠。

團體建議，政府應取消在各項政策上對新移民的待遇區別，並加強公眾教育、立法將種族仇恨及種族騷擾列為刑事罪行、設立投訴機關處理對新移民歧視的投訴、推動設立「新移民中心」提供專項支援服務等等。