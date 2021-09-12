美國推強制接種多間企業跟風　港府稱暫維持鼓勵策略

變種病毒肆虐，全球各地政府都出盡辦法推高其國民的疫苗接種率，美國日前就要求聯邦政府僱員強制接種疫苗，多間大型企業也倣效，強制要求員工接種。香港的疫苗接種計劃即將踏入第200天，卻只有不足60%人口完成接種兩劑疫苗。於今日的施政報告公眾諮詢活動，政府表示暫時維持鼓勵接種的策略，對強制接種保持觀望態度，但強調內地民眾毋須強制，都會自願參與，反映人民素質是關鍵。此外，政府正推動與內地通關的工作，但呼籲市民提升接種率，才有條件爭取免檢疫的人員往來。

被問及香港會否推行強制接種疫苗，政府表示，一些西方民主國家開始思考有關做法，但政府期望再給予一些時間，推動很方便、鼓勵性、推動型的工作，再看下階段情況如何。因為，每次在香港社會推行強制性質的措施，社會都會出現反彈，反觀內地沒有強制任何事情，民眾都會自願參與，所以人民素質很關鍵，也反映香港有需要教育下一代國家觀念和社會承擔的概念。

此外，政府預計隨着疫情緩和，下次公布的失業率會持續下跌，鼓勵市民要保持信心，繼續為香港打拚，但真正令經濟突飛猛進，一定是通關。因此，政府呼籲市民將新冠疫苗接種率推上更高水平，才有利向內地當局爭取通關，恢復免檢疫的人員往來。