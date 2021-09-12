政府被轟官僚權責不分　議員促盡快重組架構

政府架構多年來被指臃腫，且被炮轟政出多門、權責不分，各界一直要求政府作重組或分拆，包括運輸及房屋局、發展局和食物及衞生局，當中政府雖曾提出重組運房局，惟至今仍未見動靜。政府今(12日)表示自社會回復平定，是時候思考如何大刀闊斧重組政府架構。有議員認為雖然政府較遲起步，問責班子任期亦即將完結，惟現在沒有理由再拖延，認為公務員應準備法例草擬工作，加快重組進度。另有議員強調政府應盡快提出重組方案與社會討論，與此同時亦要摒棄官僚制度配合，否則難提升政府施政效率。

就政府架構重組問題，特首林鄭月娥今開腔回應指，政府須為香港開創前景、增加土地、興建房屋，惟以現時架構處理如此繁重的工作未必理想。她認為現時社會回復平定，立法會更願意配合行政機關工作，故是時候思考如何大刀闊斧地重組政府。

有意見建議運房局分拆後，房屋局主理房屋政策，而發展局內有關房屋範疇，例如屋宇署應同樣納入房屋局。議員麥美娟認為當局難以同時處理運輸及房屋兩大重要範疇工作，指重組運房局是事在必行，提出將運輸及房屋「分家」，並將房屋工作與發展局合併。

麥美娟指香港在海運上原有條件及優勢，惟發展仍較緩慢，認為運輸局應集中規劃海陸空的交通及運輸建設。由於房屋範疇的工作與發展局息息相關，合併後不單可縮短收地過程，同時更可增加土地供應，及加快興建公營房屋，解決公屋短缺問題。

其實政府早於2018年曾提出運房局有需要重組架構，並會爭取在今屆政府任期內落實，惟今屆政府僅餘數月，仍未提出具體方案。她批評過去政策局常有政出多門、權責不分情況，強調議會已回復效率，政府「冇得賴」立法會拉布影響工作。她又指雖然政府問責班子任期將完結，惟公務員不受影響，應繼續準備草擬法例工作，至明年新一屆立法會會期開展時，即可提交立法會審議，並由新的政府班子尋覓人選。

至於在重組食物及衞生局方面，漁農界議員何俊賢指當局工作繁重，難單靠一名局長及副局長，完全兼顧醫療、食物安全及漁農政策工作。他建議將醫療範疇分拆出來，地區衞生事務應撥歸民政事務局處理，強調政府應盡快設架構重組委員會研究方案，與社會及立法會討論方向。不過何強調即使拆局，亦未必完全解決政府官僚嚴重的問題，認為政府應積極有為改善公務員工作態度，如設償罰機制，加快工作效率。

另外，本地體育及文化發展仍失完整的政策支持。體育、文化、藝術及出版界議員馬逢國相信，下屆政府有機會設立文化體育旅遊局。他又稱，社會發展經濟固之重要，但市民的身心健康亦需要重視，希望能打造香港成魅力都會和盛事之都，增強旅遊業。