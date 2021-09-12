丁屋制度引發套丁貪污詐騙遲遲未廢　組織促政府檢討

丁屋制度由來以久，政策雖不合時宜，但遲遲未被廢除，更衍生出不同罪案及貪污事件，遺害市民。早於2015年就有被裁定串謀詐騙罪成的套丁案件，而今年3月廉政公署亦有就因套丁疑涉及貪污詐騙，而進行調查並拘捕多人。早前發展局曾表示，過去3年政府接獲原居民涉嫌套丁的投訴和轉介數字共有1,194宗，單是去年更接獲608宗，按年急增4倍。有關注套丁問題的團體批評，丁屋制度引發刑事案件，而政府於執法上亦相當被動，政策被惡意利用早已變質，理應重新檢討甚至廢除。

早於2015年，政府首次就套丁提告，當時共有11名原居民和發展商被指在申請興建丁屋時，串謀詐騙地政總署，案中多名被告在同年年底被裁定詐騙罪成判囚2年半至3年不等，眾被告事後獲准保釋等候上訴。而於今年3月，廉政公署亦發現有地產發展商涉嫌透過中間人「套丁」，懷疑有人提供或收受利益及串謀詐騙，案件拘捕共24人。

而坊間亦有市民自發挑戰丁屋政策，長洲覆核王郭卓堅及社工呂智恆亦在2015年入稟高院，針對丁屋政策提出司法覆核。案件歷經原訟庭及上訴庭處理後，上訴庭在今年初推翻原訟庭判決，裁定政府與鄉議局上訴得直。由於申請人郭卓堅一方早前獲終審法院豁免他繳付480萬元的訟費保證金，以及案件涉及重大公眾利益，郭表示會繼續上訴至終審法院。

發展局則曾在今年4月表示，過去3年接獲有關原居民涉嫌套丁的投訴和轉介數字共有1,194宗，去年則有608宗，以元朗接獲個案佔最多，多達590宗，佔總個案數字超過九成。

本土研究社成員陳劍青指出，早前曾調查發現，本港至少有近萬幢丁屋疑似以套丁方式興建，政府單單以某幾宗較顯眼個案作出定罪根本不足夠，變相是縱容其他套丁個案申請。而該政策由港英年代開始至今已50年有多，當初港英政府亦是作為過渡性措施推出，惟時至今日，政策反而導致浪費土地資源，假如該些土地用作發展鄉村式公屋是更有效措施，理應是時候重新檢討過時政策。