公屋上樓難　丁權贏在起跑線　關注團體促丁屋土地發展公屋

港人畢生奮鬥、庸庸碌碌只為一個蝸居，根據房委會最新數字顯示，公屋輪候時間更新至5.8年；惟在丁屋制度下，男丁一出世便已擁有丁權，對一般市民來說極不公平，加劇社會矛盾。現時公營房屋供應落後，全港關注劏房平台成員賴建國表示，現時丁屋政策「我們無辦法處理」，對此感到無奈，但認為如新界有土地可供丁屋發展，理應同時用於發展公屋。

根據去年《長遠房屋策略》周年進度報告，未來10年公營房屋供應目標是30.1萬個，惟按房委會公布最新未來5年的房屋建設計劃，公營房屋供應僅約9.69萬個單位，明顯遠遠未能達標，與長策仍有距離。

而丁屋政策是港英政府於1972年開始實施，目的是取得新界原居民的支持發展新市鎮，政策沿用至今，卻被惡意利用。該政策原意是為新界人能安居樂業。惟發展至今，套丁行為不絕於耳，丁屋被用於套丁以謀取私利，政策變質，卻未被廢除。

賴建國指，現時全港仍有許多劏房戶在等待「上樓」，公營房屋建設慢與政府覓地有關，他認為新界土地較多，政府可考慮把留作建丁屋使用的土地，用於發展公屋，方可全面照顧全港市民。