BNO赴英逾4.7萬人獲批　英政府擬修例規定家人同住

英國政府自推出英國國民(海外)護照(BNO)「5+1」途徑移民英國計劃後,英國內政部上月底公布,截至今年6月30日,共收到64,900份申請,並合共發放了47,300份簽證。最新消息指英國政府計劃修訂《移民規例修訂文件》(Statement of changes to the Immigration Rules),當中涵蓋BNO「5+1」移民簽證條文,其中一項修訂列明,申請人(即非BNO持有人)與BNO持有人,必須證明「有意同住英國」,條文預料下月6日生效。

有指不少家庭移民英國的個案,在取得簽證後,將子女「託孤」當地享受免費教育,父母或其中一方則回港工作賺錢,即使每年在英逗留足夠日期,但做法有違「家庭團聚」的政策原意。有移民顧問表示,若最終未能證明一家人「留英同住」,5年後取得居留權可能會有變數,估計修訂旨在修補漏洞。

實際上,英國政府亦先後多次更改指引,藉此吸納更多香港中產及資金流入。由於BNO持有人和家庭成員留英期間,不獲公共福利,英國政府早於今年4月公布撥款4,300萬英鎊﹙約4.6億港元﹚,協助透過BNO簽證移居的港人融入當地生活,如尋找工作及住屋等。有議員早前曾狠批英國政府推出的BNO移英計劃是「掠水計劃」,目的是吸納資金,挽救當地疲弱經濟之目的,而撥款援助移英港人只是「小恩小惠」。