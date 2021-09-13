亂港分子潛逃海外唱衰香港　鄧炳強：終身追究其罪責

不少涉反修訂《逃犯條例》及《港區國安法》案的港人，犯案後旋即潛逃海外，部分人到達外國後未有收斂，更不時唱衰香港，主動乞求外國制裁中港。保安局局長鄧炳強強調，該些人一輩子都會背負着罪名，港府會終身追究其罪責，只要他們一回港便會把他們拘捕，有證據會即時作出檢控。

對於目前有部分國家與本港暫停引渡協議，鄧炳強對此表示遺憾，批評相關國家以政治凌駕法治，並指：「最終得益的只有犯罪的人。」他認為，相關國家只是暫時與本港暫停協議，相信日後會重新實行，港府屆時會再依例要求該些國家把罪犯引渡回港。

至於市民十分關注的《2021年入境（修訂）條例》，已於今年8月1日生效，而「預先通報旅客資料」系統至今未落實。鄧續稱，將會就相關系統的科技設計工程進行招標，料相關程式於2022年完成設計，之後便會交由立法會審議並通過附屬法例。他強調，有關系統目的是要求來港而非離港的航班提供乘客資料，稱：「不存在某些說法指不讓港人離去。」

此外，困擾本港多時的假難民問題，他指已加緊處理相關問題，除上述的「預先通報旅客資料」系統外，還包括提高入境處審核效率、改善上訴程序，以及讓免遣返聲請者不能拖延留港和加快遣送等。