「強大力量」圖影響在囚人士　當局研究是否涉刑事成分

黑暴過後逾萬人被捕，相繼被定罪入獄，保安局局長鄧炳強指，有「強大的力量」一直試圖影響在囚人士，會研究當中是否涉及刑事成分，並評估情況對監獄管理的影響，以行政手段應對。至於近月的治安情況，鄧表示大部分罪案的數字已回復到2019年前水平，但青少年被捕人數上升，值得關注。

鄧炳強坦言，因反對修訂《逃犯條例》或違國安法而入獄的人增加，確為懲教署帶來挑戰，尤其是監獄外一直有人着在囚人士「唔好放棄抗爭，出咗嚟之後我哋一定會繼續照顧你」，令懲教署更新計劃受阻。他又指，該批在囚人士在外得到物資支援，猶如「有特權」，繼而有機會影響或控制他人，甚至散布反政府或反社會思想，後果可以很嚴重。懲教署因應相關人士的情況，已推出新的更新項目，並更新了若干課程，望加強在囚人士的守法及公民意識，國家認同感。

今年上半年的罪案數字較去年同期下降4.6%，大部分罪案的宗數皆有所下跌，上升的主要是詐騙(網上情緣和假冒官員騙案等)、勒索(以裸聊為主)，及刑事恐嚇(收債和家庭糾紛等)。鄧續稱，今年上半年青少年被捕數字亦較2018年同期上升，令人關注，局方會持續鞏固青少年的守法意識，多作宣傳教育工作，並指現時各紀律部隊皆會設少年團體，冀培養青少年的正向思維及守法意識。