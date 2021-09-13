港府已收612基金及真普聯回覆　正研後續跟進行動

支聯會被質疑為《港區國安法》下所定義的「外國代理人」，警方國家安全處要求該組織提供指定資料，但支聯會拒絕聽令，保安局局長鄧炳強斥責該會的行為是「明顯對法治的挑戰」。至於國安處早前亦要求「612人道支援基金」及真普選聯盟有限公司提交文件，鄧炳強指已收到相關機構的回覆，會就其答覆研究後續跟進行動，若任何人在明知會涉及違法活動的情況下捐款予基金，或須付上法律責任。

鄧炳強指警方針對支聯會的行為以證據為本，強調被告清楚知道他們被指控的內容。對於支聯會拒絕提交資料，鄧認為該行為是「對法治的不尊重」，或會令人質疑有關資料涉及重大罪證，強調即使他們不交資料，警方亦有很多方法可以取證。至於日後若市民持蠟燭集會悼念六四事件會否違法，鄧回應指法律保障市民遊行集會的權利，雖有可能需基於社會整體利益考量作規管，但若活動合法則絕對可以舉行。

被問及曾向「612基金」捐款的市民會否違法，鄧指每個案件皆需要獨立評估，但若有人明知基金的錢會用作違法行為，仍然選擇捐款，便有可能會付上法律責任。近日多個政治立場明確的組織停運及解散，鄧炳強指任何組織違法後解散不代表其不曾違法，但補充指若組織在解散後「對社會的遺害減少，都減低了他們的罪孽」。鄧又指，財政司已根據《公司條例》委任審查員調查壹傳媒有限公司的資金，有刑事成分的話「有證據就會拉，有證據就會告」。