保安局局長鄧炳強維護國安　着手推動基本法23條立法

由警隊「一哥」擢升保安局局長的鄧炳強，接受本報獨家訪問時指除不習慣無制服外，現時責任亦更重，除要統領6大紀律部隊外，亦需不時檢視現行法例，保障本港安定繁榮，防止有反中亂港之士攪亂本港。他指完善選舉制度可確保真誠效忠本港之士進入管治架構，未來他會着手推動《基本法》23條立法，期望在下個立法會期內完成，並強調屆時會否諮詢公眾。

鄧炳強上任近3個月以來首次接受本地媒體專訪，談到升任保安局局長的轉變時笑言：「（對警隊）好有感情，依家最唔習慣無制服着。」談到上任後的挑戰，他稱雖然本港社會大致平靜，但暗地裏有很多「軟對抗」，在日常生活中滲入顏色，舉例指香港言語治療師總工會推出兒童繪本《羊村十二勇士》，批評：「荼毒我們的年輕人，甚至連幼稚園都不放過，讓他們憎恨政府」。另外，當局又發現有在港「外國代理人」死心不息攪事，他認為在中美角力下，本港不能獨善其身，故他要將危害國安的組織及行為連根拔起。

隨着《港區國安法》落實，社會動盪不復見，接着要解決的便是內部問題。過往立法會出現拉布及暴力情況，猶如家常便飯，導致施政嚴重困難。針對此問題，《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》於今年5月底實行。鄧炳強讚揚有關條例擴大選舉委員會人數至1,500人，加入更多基層及地區性團體代表，達致「更有代表性、更民主」。

作為候選人資格審查委員會成員之一，他指會確保所有候選人都是真誠擁護《基本法》和真誠效忠特區，強調：「參選人過往的言行都會是評估範圍之內。」就本月選委會選舉及12月立法會選舉，他強調警方會加強情報搜集，進行風險評估，防範恐怖主義潛伏，安排足夠警力駐守票站場內場外，以及票站附近港鐵站等策略性地方，確保選舉安全暢順舉行。

至於6大紀律部隊的發展，鄧炳強期望各部隊要以民為本，善用科技，他舉例入境處推非觸式e-道、海關推智慧清關輪候、懲教署推智慧監獄等，均是提升服務質素及效率，便利市民之舉。此外，東方早已提倡紀律部隊改行中式步操，去除戀殖，鄧指各部隊在今年國家安全教育日表演中式步操，反應良好，未來各部隊會按需要使用更多中式步操。被問到會否改革制服樣式時，鄧稱：「其實現時算是港式，雖然傳統來自英國，但經過多年來的演化，已變為香港的傳統」，但當局會不斷檢視。