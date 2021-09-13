選委會選舉下周日舉行　廉署已收5宗非法行為投訴

今年5月底通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例》後，下周日(19日)迎來首場重要的選舉。由於選舉委員會選舉中有不少新持份者參與，故廉政公署特別舉辦約130場《選舉（舞弊及非法行為）條例》簡介會，提醒候選人及公眾需要注意事項，避免誤墮法網，該條例加入新罪行，包括選舉期間藉公開活動煽惑他人不投票或投無效票，以及故意阻他人投票，截至本月初，已收到5宗有關投訴。

廉政公署廉潔選舉事務統籌趙汝達指，上述5宗投訴中，4宗可以追查，內容涉煽惑他人不投票或投白票，以及發布候選人虛假或具誤導性陳述。由於加入新罪行，廉署在選舉期間會特別留意網上討論區，若發現內容涉違法，會展開調查並要求相關網站刪除內容，有需要時亦會以社交媒體、官方網站及發新聞稿澄清，冀選舉在公平、公正及廉潔下進行。

他又指，今次選舉有不少新持份者參與，例如分區委員會、滅罪會、防火會及全國性團體等，至8月為止已接觸200多個相關團體，並舉行約130場相關簡介會，還會透過寄信、資料冊、單張海報、網上平台及地區快閃等方法，宣傳及教育防貪意識。除選舉委員會選舉外，即將舉行的還有立法會及行政長官選舉，故廉署有必要以全方位方式宣傳防貪及廉潔選舉。

他特別提醒較易觸犯條例的3個事項，包括發布候選人資訊、選舉開支代理人及選舉廣告，過往相當多個案都是欠交選舉申報書，他指不論當選、落敗或自動當選者，都需要呈交選舉申報書。此外，在選舉前後均屬敏感時期，候選人或選民若舉辦或出席一些活動或場合，又涉及提供利益或飲食娛樂，需注意有否賄選成分。今年首8個月，廉署的選舉查詢熱線收到約70宗查詢，主要是查問在選舉期間可否如常舉辦地區活動、向街坊提供小禮物及免費服務等。