助擴闊視野學懂處事　4會員指加入少訊影響一生

訪問當日，4名少訊會員齊聚一堂，每個人眼中自信昂揚，對少訊如何影響人生如數家珍。加入少訊約6年的深資領袖蘇恩程，坦然最初是被帥氣制服吸引，過去活動既提升紀律性，亦給予他多元化機會得以接觸各種社會人士，了解不同處事態度和應付挑戰的方式，吸納當中優點。

資歷最久的「大師兄」、深資領袖劉亦修現為輔警，他與胞姐同為少訊會員，小時候親睹姐姐獲得獎項，又羨慕她可以參與多姿多采的活動，遂在2006年央求母親讓其「玩埋一份」。他未想過當日小小要求，日後增進其德智體群美能力，大大擴闊視野。

外表青澀的中六學生、少訊領袖林靜雯，甫升中學便因老師要求擇一團體參加，無意中選中少訊。她之後愈玩愈投入，更成為所屬區內的少訊輔導員，參與策劃活動、帶領小朋友和教跳舞等，而少訊亦滿足她對運動和製造手作品的喜好，讓其作出新嘗試。

另一深資領袖、現職觀塘警區刑事調查隊督察的唐佳琳，15歲便與少訊結緣，原因只為「警察好有型」。經過少訊10年磨練，她了解警察如何工作，學懂正確價值觀和成為守法者的重要性，影響擴及一生。她憶述自己大學修讀護理系，但過去2年的社會事件，令她深明警隊重要性和意義，故剛畢業便以此為目標，考上督察。